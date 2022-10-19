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Gemma Collins pantolonunun içinde sıkışıp kalınca... Çareyi böyle buldu

19.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Tv yıldızı Gemme Collins, pantolonunun içinde sıkışıp kaldığı ve menajerinden pantolonunu kesmesi için yardım aldığı anları sosyal medyadan paylaştı!

41 yaşındaki ünlü Tv yıldızı ve iş kadını Gemme Collins, içinde sıkışıp kaldığı pantolonunu çekiştirirken zor anlar yaşadı.

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Yatakta siyah iç çamaşırıyla, pantolonundan kurtulmaya çalışan Collins'in yardımına menajeri koştu.

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Videoda eski Towie yıldızı Gemma'ya şöyle diyor: "Bunu yapmak için ayağa kalkmalısın."

O yanıtlıyor: "Hayır, çek onu Mark. İçine biraz gusto koy!"

Mark bir kez daha denediğinde Gemma acı içinde çığlık atıyor ve ona "bacaklarımı çok sıkıyor. Kes şu pantolonu" diyor.

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