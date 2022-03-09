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Genç atıcı Şule Nur Tekeli'nin hedefi Avrupa'da madalya

09.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç atıcı Şule Nur Tekeli'nin hedefi Avrupa'da madalya

MERSİN (AA) - Atıcılıkta havalı tüfek dalında 6 kez Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Şule Nur Tekeli, Norveç'te düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Norveç'te 18-27 Mart'ta düzenlenecek organizasyon için yarın Ankara'da başlayacak milli takım kampına katılacak 19 yaşındaki Şule Nur, hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Rahim Javadi yönetiminde çalışan genç sporcu, günde ortalama 7 saat antrenman yapıyor.

Şule Nur, gazetecilere, atıcılık sporuna 4 yıl önce başladığını belirterek, "Polis olmayı hedeflediğim için atıcılığımı geliştirmek amacıyla arkadaşımla poligona gelmiştim. Denemelerde atışımın iyi olduğunu görünce, bu spora başladım ve çok sayıda etkinliğe katıldım." dedi.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfek dalında 6 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Şule Nur, genç kadınlar kategorisinde yarışacağı Avrupa Şampiyonası'ndan da başarıyla dönmek istediğini dile getirdi.

Şule Nur, asıl hedefinin olimpiyatlar için kota almak olduğunu ifade ederek, "Olimpiyat kotası almayı, sonrasında da olimpiyat şampiyonu olmayı istiyorum. Bunun için haftada 6 gün, 7'şer saat antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Rahim Javadi de sporcusunun başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Şule Nur, Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyor. Yarın milli takım için Ankara'ya, 18 Mart'ta da şampiyona için Norveç'e gideceğiz. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Dünyanın en iyi atış poligonunda antrenman yapıyoruz. Bunun bize katkısı çok." diye konuştu.

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