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Genç atlet Caner Selçuk, evinde ölü bulundu

17.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de atletizm sporu yapan 19 yaşındaki Caner Selçuk evinde ölü bulundu. Genç sporcunun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Genç atlet Caner Selçuk, evinde ölü bulundu

Kayseri'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu. Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarı’ndaki 15 katlı apartmanın 14’üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuk’u odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk’un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçuk’un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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Kayseri
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