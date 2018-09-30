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Genç sporcu hayatını kaybetti

ATLETİZM HABERLERİ  | 30.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Ordu’da yaşayan atletizm sporcusu genç kız, evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.

Genç sporcu hayatını kaybetti

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde epilepsi nöbeti geçiren başarılı atletizm sporcusu Damla Nur Kırıkçı (19), uyuduğu sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölümü ilçede üzüntüyle karşılanırken, ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Damla Nur Kırıkçı

Atletizm alanında başarılı bir sporcu olduğunu belirten Fatsa ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Sporcumuzun ani ölümü bizleri yasa boğdu. Kendisi başarılı bir sporcuydu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Damla Nur Kırıkçı Atletizm

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