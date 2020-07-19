Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.
(AA)
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı
Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Beşiktaş'ta şok ayrılık
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Juventus galibiyete hasret!
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum