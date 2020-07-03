Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı

Aile üyelerini ve dostlarını internet ortamında yapılan isteme ve yüzük takma törenine davet eden çift, bu tören için günlerce hazırlık yaptı. Çiftin İzmir'den, ailelerin Aydın ve Girne'den bağlandığı online töreni Türkiye'nin birçok kentinden akraba ve arkadaşlar da izledi.

Törene Girne'den bağlanan Günver'in babası, Damla Sezen'i Aydın'da yaşayan babasından istedi.

Genç çiftin yüzükleri ise Sezen'in İzmir'de yaşayan teyzesi Semra Tuncer tarafından takıldı.

İsteme çiçeği ve çikolatanın KKTC'den Aydın'a kargo ile gönderildiği törende damadın tuzlu kahveyi içmesi, izleyenleri gülümsetti.

- "Güzel bir anı oldu"

Damla Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli olan isteme ve yüzük takma törenlerini aile ve arkadaşlarıyla yapmayı çok istediklerini ama yaşanan salgın süreci nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Ailelerinin bilgisayar ortamında böyle bir törenin yapılmasına sıcak bakmadığını belirten Sezen, "Böyle nasıl olacak, dediler. Onlara nasıl bağlanacaklarını anlattık. Tek tek prova yaptık. Biz bu süreçte onların sağlıklarını korumak için böyle bir karar aldık. İyi ki de böyle yaptık. Bizim için de onlar için de unutulmayacak, çok güzel bir anı oldu. Herkes böyle yaptığımız için bize teşekkür etti." dedi.

- "Özellikle isteme ve düğün törenlerinde insanlar daha dikkatli olmalı"