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Genç futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

FRANSA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain altyapısı çıkışlı olan ve amatör lig takımlarından AS Furiani'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Jordan Diakiese yaşamını yitirdi.

Genç futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

Futbol dünyası genç oyuncunun vefat haberiyle sarsıldı. Henüz 24 yaşında olan Jordan Diakiese hayatını kaybetti.Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.

BÜYÜK UMUTLA BAKILIYORDU

PSG'nin alt yaş kategorisinde futbol hayatına başlayan ve büyük umutlarla bakılan genç oyuncu bir türlü istenilen seviyeye gelememişti. Şansını amatör lig takımlarından AS Furiani'de deneyen Diakiese iyi bir performans sergiliyordu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan genç oyuncu hakkında kulübünden açıklama yayımlandı. Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.

ghm

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