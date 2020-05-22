Genç futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

Futbol dünyası genç oyuncunun vefat haberiyle sarsıldı. Henüz 24 yaşında olan Jordan Diakiese hayatını kaybetti.Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.
PSG'nin alt yaş kategorisinde futbol hayatına başlayan ve büyük umutlarla bakılan genç oyuncu bir türlü istenilen seviyeye gelememişti. Şansını amatör lig takımlarından AS Furiani'de deneyen Diakiese iyi bir performans sergiliyordu.
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan genç oyuncu hakkında kulübünden açıklama yayımlandı. Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.
Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı
Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe'den 2010 -2011 açıklaması
Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj
'Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır'
Eski G.Saraylı isimden Falcao itirafı
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Çebi'nin son testi belli oldu
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
F.Bahçe transferde sona geldi
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum