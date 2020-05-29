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Genç futbolcu Roman Guzman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.05.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bolivya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. University of Trinidad futbolcusu Roman Guzman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat hikaye sadece bu kadar değil...

Genç futbolcu Roman Guzman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Tüm dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken, Avrupa'da azalan etkiler son dönemde Güney Amerika'da patlak verdi. Özellikle Brezilya başbakanı Bolsonaro'nun önlem almadan ülkeyi yönetmesi tepki çekerken, artan vakalar can sıkmaya başladı.

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BABASI VE AMCASINDAN SONRA KENDİSİ...

Bolivya'nın ikinci lig takımlarından University of Trinidad'ın oyuncusu olan Roman Guzman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce babası ve amcasını koronavirüs nedeniyle kaybeden genç oyuncu bir süredir bu hastalık ile mücadele ediyordu. 25 yaşındaki oyuncunun durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç isim hayata gözlerini yumdu.


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