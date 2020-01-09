Genç kadın Rafet El Roman'ın mesajlarını ifşa etti

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın, Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısı, şarkıcı Rafet El Roman'ın Instagram DM üzerinden kendisine attığı mesajları Snob Magazin ile paylaştı.

Rafet El Roman Şule Balmak'ın telefon numarasını isteyerek kendisine konumunu vermeye çalışıyor ancak genç kadın telefon numarasını vermiyor. Ünlü şarkıcı pes etmiyor ve sorularıyla sohbete devam etmeye çalışıyor.İşte o yazışmalar:

Rafet El Roman daha önce yaptığı açıklamalarda "'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü?" demişti.



