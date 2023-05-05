MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Genç kızların gözdesiydi! Çılgın Bediş'in yakışıklı Oktay'ı Cenk Torun son haliyle hayran bıraktı! "Yıllar sana uğramamış"

Genç kızların gözdesiydi! Çılgın Bediş'in yakışıklı Oktay'ı Cenk Torun son haliyle hayran bıraktı! "Yıllar sana uğramamış"

05.05.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un rol aldığı dizide Oktay karakterini canlandıran Cenk Torun genç kızların sevgilisiydi. Çılgın Bediş'ten sonra çok fazla ekranlarda görünmeyen Torun, yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler yakışıklı oyuncunun değişimine inanamadı. Birçok kişi yakışıklı oyuncuya ' Yakışıklılığını hiç kaybetmemiş' yorumlarında bulundu.

Genç kızların gözdesiydi! Çılgın Bediş'in yakışıklı Oktay'ı Cenk Torun son haliyle hayran bıraktı! "Yıllar sana uğramamış"

Cenk Torun, Çılgın Bediş'teki Oktay rolüyle genç kızların kalbinde taht kuran oyunculardan biri olmuştu. Son dönemde sosyal medyada da oldukça konuşulan ünlü oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

Çılgın Bediş dizisinden sonra ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, son olarak ise Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibinde rol almıştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Şimdilerde 50'li yaşlara yaklaşan Torun, karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş görünüyor.

7a2cafe6-57ab-4b9c-a6f1-a2000ff54cb3

Ünlü isim yıllar sonra Kanal7'de yayınlanan Esaret isimli günlük dizi ile ekranlara dönmüştü.

966f1e65-b53e-4698-9863-e5dea79d4da8

BOYU KADAR OĞLU VAR

Cenk Torun, özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden. Nevin Ursavaş ile nikah masasına oturan ve şimdilerde turizm danışmanlığı yapan Cenk Torun oğlu olduğunu görenler inanamadı.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Geçtiğimiz yıl oğlunun mezuniyetinden fotoğraf paylaşan oyuncuya çok sayıda yorum geldi. Boyu kadar oğlu olduğunu görenler, 'Kocaman oğlu varmış', ' Bir zamanlar hayranındım şimdi oğlun olduğunu öğreniyorum vay be' gibi yorumlar yaptılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diskalifiye şoku! "Biz burada kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz"Diskalifiye şoku! "Biz burada kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz"
Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"
Kardeşi güzelliğiyle adeta büyüledi! "Bu kadar mı benzer"Kardeşi güzelliğiyle adeta büyüledi! "Bu kadar mı benzer"
Anahtar Kelimeler:
Cenk Torun çılgın bediş Oyuncu Yonca Evcimik ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan müjde verir gibi duyurmuştu’ diyerek tepki gösterdi: 'Sadaka zammı açıkladı'

Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan müjde verir gibi duyurmuştu’ diyerek tepki gösterdi: 'Sadaka zammı açıkladı'

Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

Türkiye'de yasağı böyle deldiler! Raflar 'zehir topu' dolu

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

İlginizi Çekebilir

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.