Genç kızların gözdesiydi! Çılgın Bediş'in yakışıklı Oktay'ı Cenk Torun son haliyle hayran bıraktı! "Yıllar sana uğramamış"

Cenk Torun, Çılgın Bediş'teki Oktay rolüyle genç kızların kalbinde taht kuran oyunculardan biri olmuştu. Son dönemde sosyal medyada da oldukça konuşulan ünlü oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor.

Çılgın Bediş dizisinden sonra ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, son olarak ise Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibinde rol almıştı.

Şimdilerde 50'li yaşlara yaklaşan Torun, karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş görünüyor.

Ünlü isim yıllar sonra Kanal7'de yayınlanan Esaret isimli günlük dizi ile ekranlara dönmüştü.

BOYU KADAR OĞLU VAR

Cenk Torun, özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden. Nevin Ursavaş ile nikah masasına oturan ve şimdilerde turizm danışmanlığı yapan Cenk Torun oğlu olduğunu görenler inanamadı.

Geçtiğimiz yıl oğlunun mezuniyetinden fotoğraf paylaşan oyuncuya çok sayıda yorum geldi. Boyu kadar oğlu olduğunu görenler, 'Kocaman oğlu varmış', ' Bir zamanlar hayranındım şimdi oğlun olduğunu öğreniyorum vay be' gibi yorumlar yaptılar.

