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Genç manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! Kan donduran anlar

22.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç manken Gizem Akbaş, eğlenmek için gittiği gece kulübünde eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından saldırıya uğradı. Eski sevgilisi tarafından acımasızca darp edilen genç kadının burnu kırıldı. Güvenlik kameraları olay anını anbean kaydetti.

Genç manken Gizem Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Ortaköy’deki eğlence mekanında eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiren Akbaş, o anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Gizem Akbaş'ın paylaşımlarını gören eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta mekana gelerek olay çıkardı.

DAKİKALARCA YUMRUK VE TEKME ATTI

Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attı ve defalarca tekme attı. Burnu kırılan Akbaş, yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, çevredekilerin gelmesiyle şiddetine son verdi. O anlar da kulübün kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIM, SÜREKLİ ŞİDDETE BAŞVURDU"

Yaşadığı olay sonrası açıklama yapan manken Gizem Akbaş şunları söyledi: "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş."

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"BANA ACIMASIZCA VURDU AMA YAPTIĞI YANINA KALDI"

"Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı. Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum."

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"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

"Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sebebi neydi ki
gece kulübünde ne yapmaya gittin de adam sana bunu yaptı birde bence bu tarafından bakmak gerek tabi ki şiddet dogru degil ama suda bir gerçek ki bu kadın da tekin ayak degil..
çok beklersin en ağır şekilde cezalandırılmasını burası Türkiye burda kadın dövmek hatta öldürmek suç olmaktan çıkarıldı hatta hırsızlık dolandırıcılık fuhuş tecawüz uyuşturucu bunlarda suç olmaktan çıktı ve daha da beter bi hale gidicez.. yapılan her yanlış yapanın yanına kar kalıyo burda,acı ama gerçek bu hale getirildik

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