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Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı

30.08.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı

Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Erkek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Zafer Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açarak poz verdi.

Milli takım, hazırlıklarını günde çift antrenmanla Samsun'da sürdürüyor.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası, 9-12 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:31
Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

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