Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Erkek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Zafer Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açarak poz verdi.

Milli takım, hazırlıklarını günde çift antrenmanla Samsun'da sürdürüyor.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası, 9-12 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz