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Genç milli karateciler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Edirne'de başladı

05.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Edirne'de kampa girdi.

Milli sporcular, Edirne Gençlik Merkezi'nde antrenörleri eşliğinde çalışmalarına başladı. Kamp, 29 Ocak'a kadar sürecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Ertan Tunç, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nın 3-5 Şubat tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka kentinde düzenleneceğini belirterek, "Bu ayın 29'una kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün misafiri olacağız. Burada hazırlıklarımızı yapıp, Yunanistan'a geçeceğiz. Oradan vizemizi alıp Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçeceğiz. Orada da şampiyonayı başarıyla tamamlayacağız inşallah." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na 46 ülkenin katılacağını anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Türk Milli Takımı eksiksiz bütün kategorilerde yer alacak. 37 kategoride yarışıyoruz, 41 sporcumuzla kampımıza devam ediyoruz. 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nın genel klasmanında ikinci olmuştuk. İnşallah bu sefer hedefimiz birincilik. Türkiye'de karate branşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Dünya ortalamasına göre başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olduk. Japonya birinci, Türkiye ikinci ve İspanya üçüncü sırayı aldı."

Milli sporcu Mustafa Akgül de takım arkadaşları Muammer Çağlar ve Muhammet Ata Yurtseven ile dünya ikincisi olduklarını, şimdiki hedeflerinin ise Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Takım olarak ve bireyselde mücadele edeceğini aktaran Akgül, Türk bayrağını Avrupa Şampiyonası'nda göndere çekeceklerini kaydetti.

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