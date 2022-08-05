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Genç milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de gözünü zirveye dikti

05.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan 17 yaşındaki Sude, büyükler kategorisinde de aynı başarıyı tekrarlamak için çalışıyor - Milli sporcu Sude Fidan: - "Bu seneki son gençler yarışımdı, artık büyüklerde yarışmaya başlayacağım. Umarım başarılarım artarak devam eder"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Dört yıl önce tanıştığı su altında kendisini göstererek milli takıma seçilen Sude, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda kısa sürede önemli dereceler elde etti.

Son olarak haziran ayında Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'na katılan Sude, farklı kategorilerde 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda da bugüne kadar 30 madalya kazanan genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

- 13 Türkiye rekoru bulunuyor

Milli sporcu Sude Fidan, AA muhabirine, su altında kısa sürede güzel dereceler elde ederek çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Her zaman kürsüde olmak için çalıştığını belirten Sude, "Su altıyla bundan 4 sene önce Sertan hoca sayesinde tanıştım. Yüzmeden serbest dalışa geçtim. Sertan hocanın beni çalıştırmaya başlamasının ardından yarışmacı sporcu olarak su altında çalışmalarımı sürdürdüm. 13 gençler Türkiye rekorum var. En son katıldığım dünya şampiyonasında farklı branşlarda 4 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği elde ettim. 3 yeni Türkiye rekoru da kırdım. " dedi.

- "Önümüzdeki yıl da milli takımda yer almak için çalışıyorum"

Sude Fidan, güzel başarılar elde etmek için çok çalıştığını ve birçok şeyden feragat ettiğini dile getirdi.

Madalyalar kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Sude, "Başarılarıma yenilerini eklemeyi çok istiyorum. Tekrar çalışmalarıma başladım. Önümüzdeki yıl da milli takımda yer almak için çalışıyorum. Bu seneki son gençler yarışımdı, artık büyüklerde yarışmaya başlayacağım. Umarım başarılarım artarak devam eder." diye konuştu.

Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Sude, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkınca kendimi çok gururlu hissettim. Orada İstiklal Marşı'mızı dinlemek, bayrağımızı en üstte görmek bana inanılmaz duygular yaşattı. Beni buralara getiren antrenörüme ve aileme teşekkür ederim. Kürsüdeki duygularım inanılmazdı, inşallah bu duyguları yaşamaya devam ederim. Bunlar son olmayacak, çalışmaya devam edeceğim. Ülkemi de gururlandırabildiysem ne mutlu bana."

- Antrenör Aydın: "Sude aldığı madalyalarla ülkemizi gururlandırdı"

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun çok azimli olduğunu dile getirdi.

Sude Fidan'ın gelecekte güzel başarılara imza atacağına inandığını aktaran Aydın, "Dünya Şampiyonası'nda en başarılı sporculardan biri Sude Fidan'dı. Sude şampiyonada 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Bu bir yıllık bir başarı değil. Yıllardır bunun için çalışıyor. Çalışmalarının karşılığını almış oldu. Federasyon, Gençler Türkiye Şampiyonası düzenleyerek çocukların ileriye yönelik, dünya şampiyonalarında madalya almalarının altyapılarını hazırlamış oldu. Gençler kategorisi dünya şampiyonasında ilk defa açıldı. Biz ülke olarak buna 3-4 sene öncesinden hazırdık. Sude aldığı madalyalarla ülkemizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

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