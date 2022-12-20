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Genç müzisyenin ölümüne neden olan sürücü, "tehditten" de yargılanacak

20.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de amatör olarak müzikle uğraşan 16 yaşındaki Bora Aşçılar'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin görülen davada 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan otomobil sürücüsü M.E.K. hakkında, mahkemenin hükmettiği 200 bin liralık tazminatı ödemesini isteyen gencin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Grubuyla amatör olarak konserler veren lise öğrencisi Bora Aşçılar, Konak ilçesindeki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 24 Mart 2017'de yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.E.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen ve 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan M.E.K. hakkındaki karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onanarak kesinleşti.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aşçılar ailesinin açtığı tazminat davasında M.E.K'nin, hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ın annesi Hayal Aşçılar ile babası Osman Aşçılar'a 100'er bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

TAZMİNATI ÖDEMEDİ

Karar kesinleşmesine karşın tazminat ödenmeyince Aşçılar ailesi avukatları aracılığıyla icra takibi başlattı.

Aşçılar ailesinin avukatı, icra memuru ile haciz işlemi için M.E.K'nin evine gitti. Evde olmayan M.E.K, telefonla görüştüğü ailenin avukatına, iddiaya göre, aileye yönelik küfürlü ve tehdit içeren ifadeler kullandı.

Aile, Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. M.E.K. hakkında "tehdit" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

AİLE TAZMİNATI HASTANEYE BAĞIŞLAYACAK

Baba Osman Aşçılar, AA muhabirine, M.E.K'nin 1 gün dahi cezaevinde yatmadığını, bunun kendilerini çok yaraladığını ifade etti.

M.E.K'nin mahkemenin hükmettiği tazminatı da ödemediğini ve parayı icra yoluyla almak istediklerinde de kendilerini ölümle tehdit ettiğini kaydeden Aşçılar, şöyle dedi:

"Başsağlığı bile dilemeyen bu şahıs, bizi öldürmekle tehdit ediyor. Korku dağları yaratmaya çalışıyor. Halbuki biz zaten öldük, bittik. Bu saatten sonra ha iki metrelik toprağın altında ha dört duvar arasında, fark etmiyor. Anneme ve eşime ağza alınmayacak şekilde küfür ediliyor. Acı yaşayan anneye evladı üzerinden edilen küfür inanılmaz çirkin."

Ödenmesini istedikleri tazminat için "Bu paranın bizim cebimize girmesi mümkün değil." diyen Aşçılar, aldıkları tazminatı Bora Aşçılar'ın hayatını kaybettiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlayacaklarını bildirdi.

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