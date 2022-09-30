Genç nesillerin sağlık bilinci “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesi ile artıyor

İSTANBUL (AA) - Roche Türkiye ve Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle genç nesillerin sağlık bilincinin artırılmasını sağlamak üzere Kasım 2020’de hayata geçen ve ikinci dönemi tamamlanan (2021-2022) “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin sonuçlarının değerlendirildiği final anketine göre, projeye katılan öğrenci ve velilerin sağlık bilinçlerinin arttığı görülüyor.

Roche'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ve ailelerinin sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlayarak onların çevrelerinde yaratacakları olumlu etkinin, toplumda da büyük değişimlere ışık tutması hedefiyle Roche Türkiye ve TED tarafından hayata geçirilen “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin ikinci dönemi tamamlandı.

Projenin ikinci dönemi kapsamında Adana ve Ankara’daki 4 devlet okulunda 7. sınıf öğrenimlerine devam eden 565 öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinden oluşan 248 kişiye, 10 akademisyenin katılımıyla 5 farklı alanda 10 eğitim verildi.

Böylece iki senedir devam eden proje boyunca toplamda 1.159 öğrenci ve 435 veliye ulaşılarak 23 farklı konuda verilen eğitimler ile hem gençlerin hem de ailelerinin sağlık konusundaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlandı.

“Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin ikinci döneminde de sağlanan sosyal etkinin ölçülmesi adına dönem sonunda değerlendirme anketi uygulandı. Anket sonuçları, projenin birinci döneminde olduğu gibi öğrenci ve velilerin sağlık bilincinin arttığını gösterdi.

İkinci dönem anket sonuçlarına göre, fiziksel ve ruhsal sağlık arasında bağlantı olduğunu düşünen öğrencilerin oranı yüzde 69’dan yüzde 78’e yükselirken, çevresel sağlığın fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi olduğunu söyleyen öğrenci sayısı ise yüzde 15 arttı.

Eğitimler öncesinde sağlıklı olmayı “hasta olmamak” olarak tanımlayan öğrencilerin oranı yüzde 14 iken eğitimler sonrasında spor, dengeli beslenme, düzenli beslenme olarak tanımlayanların oranı yüzde 23’e yükseldi.

Öğrencilerin yüzde 93’ünün hastalıklara karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edildi. Öğrencilerin sporu yaşamlarına dahil etme istekleri yüzde 67’den yüzde 77’ye yükseldi. Eğitimlerden önce yüzde 68 olan psikolojik sağlık bilinç düzeyinin eğitimlerle yüzde 72’ye yükseldiği gözlemlendi.

Öğrencilerin kaygı kontrolü konusundaki bilgi düzeyleri ise eğitimlerin sonunda yüzde 49’dan yüzde 62’ye yükseldi. Öğrencilerin çevreyi koruma bilinçleri yüzde 75’ten yüzde 83’e çıktı.

Veriler, velilerin yüzde 88’inin sağlığın fiziksel, ruhsal ve bedensel olarak bir bütün olduğunun farkında olduğunu ve sağlığa zararlı gıdalar hakkında bilgilerinin yüzde 48’den yüzde 59’a yükseldiğini gösterdi.

Velilerin yüzde 97’sinin spor konusunda çocuklarını desteklediği belirlenirken, internette geçirilen sürenin çocuklara yönelik ruhsal etkileri konusundaki bilgi düzeylerinin ise yüzde 87’den yüzde 93’e yükseldiği ifade edildi.

- Eğitimler ilham verici sohbetlerle zenginleştirildi

“Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında dönem içerisinde verilen eğitimlerin yanı sıra başarılı sporcularla ilham veren sohbetler de gerçekleştirildi. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve milli okçu Mete Gazoz, öğrencilere spor alışkanlığı kazandırmak üzere kariyer yolculuklarını ve zorlu dönemlerde nasıl motive olduklarını anlattı.

Projenin ikinci döneminin sona ermesi ile birlikte, yaz döneminde de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulmaya devam edildi. Proje dahilinde eğitimlere en fazla katılım gösteren 15 öğrenci, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından düzenlenen yaz kampına gönderilerek, dört gün süren kamp boyunca farklı spor branşlarında eğitimler aldı.

-“Sağlığa giden yolun doğru bilgiyi gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Türkiye İletişim Lideri Bahar Süral, Roche Türkiye olarak gerçek bir toplumsal fayda yaratmak için paydaşların bir araya gelerek birlikte çalışmasının çok önemli olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, genç nesillerin sağlık bilincinin artırılması adına Türkiye Eğitim Derneği ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz ‘Eğitimle Sağlıklı Gelecek’ projemizin ikinci dönemini başarıyla tamamladık. Bu yeni dönemde de öğrencilerin toplumsal, fiziksel, ruhsal ve çevresel sağlık bilincini artırmayı hedefledik. Bu hedef, Roche Türkiye olarak, büyük bir önem atfettiğimiz ‘insanların yaşamlarını iyileştirme’ misyonumuzun önemli bir parçası. Gelecek nesillerin, sağlıklı yaşamın gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmasının ve beslenmeden spora, internet kullanımından ruh sağlığına geniş bir alanda farkındalıklarının artmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda yarattığımız sosyal etkiyi artırmak ve sağlık bilincinin yaygınlaşmasını sürdürmek adına projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlığa giden yolun doğru bilgiyi gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz."

- “Genç neslin nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Türk Eğitim Derneği Sivil Toplum Faaliyetleri Genel Müdür Yardımcısı Aysun Hartevioğlu ise, “Biz, 2023 yılında 95. yaşını kutlayacak, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’i kuran kadrolar olan, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk ve en önemli sivil toplum kuruluşuyuz ve bununla gurur duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne elli bine yaklaşan bursiyerimiz ile toplumun dinamiklerini, eksik kalan yönlerini analiz ederek bu alanlarda çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hartevioğlu, sivil toplumun, kendi imkanları ile elini taşın altına koyarken özel sektörün desteğine ihtiyaç duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bu kapsamda, Roche Türkiye ile bir araya geldik ve 2020 yılında başlayan salgın sürecinde kabuklarımıza çekilmeden, ‘Eğitimle Sağlıklı Gelecek’ projesini hayata geçirdik. Bünyemizdeki nitelikli uzmanlarımız çevrimiçi olarak öğrencilere ve ailelere ulaştı. Hedef kitlemiz, öncelikle öğrenciler ve onların arasında da dezavantajlı gruplardı. Bedensel sağlık temelinde ruhsal sağlığa da odaklandık. Bunun yanı sıra ‘Sıfır Atık’ ve ‘İklim Kriziyle Bireysel Mücadele Yöntemleri’ eğitimlerini DenizTemiz TURMEPA Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ile gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar bizim adımıza gurur verici oldu. Şimdi, daha iyisini yapmak için kolları tekrar sıvıyoruz. Genç neslin nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Roche Türkiye ve Türk Eğitim Derneği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

