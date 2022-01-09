YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. "Genç Ofis" üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel destek sağlıyor

"Genç Ofis" üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel destek sağlıyor

09.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan "Genç Ofis" sayesinde öğrenciler müzik, resim ve dil gibi kurslardan yararlanıyor, grup çalışmalarıyla sosyalleşiyor - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar: - "Genç Ofisler, gençlerin kişisel gelişimlerini daha ileriye taşıyabilecek, yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlardır"

İBRAHİM TOPRAK - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan "Genç Ofis", üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel aktivitelere katılma imkanı sunuyor.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan Genç Ofis, üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel alanlarda hizmet veriyor.

Boş vakitlerini Genç Ofis'te geçiren öğrenciler müzik, resim ve dil kursları gibi birçok alanda verilen eğitimlerden yararlanıyor, grup çalışmaları sayesinde sosyalleşiyor.

Genç Ofis'te öğrenciler, gençlik liderleri tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile doğru alanlara yönlendiriliyor, ayrıca sosyal sorumluluk projeleri ile kişisel farkındalıklarını artırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar, AA muhabirine, Batman'da bulunan 2 Genç Ofis'ten birinin Batman Üniversitesi merkez kampüsünde gençlere hizmet verdiğini söyledi.

Genç Ofis'te kültürden sanata, edebiyattan geziye, gönüllülük faaliyetlerinden sosyal projelere kadar birçok alanda etkinlik ve aktivitelerin düzenlendiğini aktaran Rüzgar, gençlerin, katıldığı grup faaliyetleri ile sıcak bir ortamda sosyalleştiklerini kaydetti.

Rüzgar, Genç Ofislerin temel hedefinin, gençlerin eğitimlerini devam ettirmelerini ve kişisel gelişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Genç Ofisler, gençlerin kişisel gelişimlerini daha ileriye taşıyabilecek, yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlardır." diye konuştu.

- Bakanlığın hizmetleri gençlerle buluşuyor

Batman Üniversitesi Genç Ofis Gençlik Lideri Zozan Algan da amaçlarının gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu imkanlarla buluşturmak ve gençlere yol göstermek olduğunu aktardı.

Resim, piyano, bağlama, gitar gibi kişisel gelişim kurslarının yanı sıra açık hava sineması, köy okullarındaki çocukları eğlendirmek, köy okullarını boyamak, müzik eğlenceleri düzenlemek gibi etkinlikler yaptıklarını kaydeden Algan, "Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Merve Çiftçi ise Genç Ofis'in öğrenciler için sunulmuş çok güzel bir fırsat olduğunu kaydederek, ofiste çok güzel etkinlik ve faaliyetlerin bulunduğunu anlattı.

Öğrenci Mustafa Şahin de Genç Ofis'te ücretsiz birçok faaliyetten yararlandıklarını belirterek, "Devletimiz bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde öğrencilere sunuyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Batman'da gençlerle buluştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Batman'da gençlerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:27
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Batman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Enes Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Beşiri Eczanesi
Besiri
Vefa Eczanesi
Gercus
Zeynep Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.