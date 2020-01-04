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  4. Genç oyuncu Berker Güven 'Ölümü kabul ediyorum' paylaşımıyla korkuttu

Genç oyuncu Berker Güven 'Ölümü kabul ediyorum' paylaşımıyla korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin sevilen oyuncularından Berker Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımı herkesi korkuttu.

Genç oyuncu Berker Güven 'Ölümü kabul ediyorum' paylaşımıyla korkuttu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterini oynayan Berker Güven, yeni yıla üst üste yaşanan aksiliklerden dolayı kötü başladı. Art arda gelen kötü olaylara "Ölümü kabul ediyorum" diyerek isyan eden Güven'in paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.

"ÖLÜMÜ KABUL EDİYORUM"

Berker Güven, Zalim İstanbul dizisinin ilk sezonunda tekerlekli sandalyeye muhtaç birini oynayarak performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Başarısıyla kısa sürede tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güven, 2020 yılına aksiliklerle girince "Kimin ahını aldım, hiçbir şey de yapmadım" diyerek isyan etti. Oyuncu bununla yetinmeyerek "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımını yapınca takipçileri kendisine zarar vereceği konusunda endişelendi.

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"HERKES MERAKLANMIŞ, İYİYİM"

Hayranlarından binlerce yorum ve mesaj alan oyuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Yahu herkes meraklanmış. İyiyim, iyiyim. Bugün o kadar aksilik oldu ki herhalde öleceğim dedim içimden. Bu kadar aksiliğin üstüne çünkü yaşanacak başka aksilik kalmadı. Ama yarın uyanınca yeni bir başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Gözlerinizden öperim" dedi.

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