Genç sporcular yetenek taramasına katıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yetenek taraması ve spora yönlendirme projesiyle geleceğin şampiyon sporcuları tespit edilmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora yönlendirme projesiyle öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda spora yönlendiriliyor.

İlkokullarda okuyan öğrenciler için oluşturulan özel tarama merkezinde belirlenen uzman ekipler, çeşitli cihazların kullanımıyla yaklaşık bin 725 öğrencinin hangi spor dalında başarılı olabileceği konusunda yetenek taraması yapılıyor.

Sağlıklı bir toplumunun inşası için spor yapma kültürünün yaygınlaşması gerektiğini ifade eden ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, “Gençlerimize sporu sevdirmek ve onların spora başlama yaşında yetenekli çocuklarımızı tespit etmek amacıyla yetenek taraması yaptık. Bu yetenek taramaları ekip arkadaşlarımızın gözetiminde çeşitli cihazlar kullanılarak yapılıyor. Öğrencilerimizin el kuvvetleri, kilo, boy, zıplama ve koşma durumlarıyla hangi spora yatkın olacağı tespit edilerek erken yaşta zaman kaybının yaşanmaması adına gerekli yönlendirmeler yapılıyor” dedi.

Genç nesillerde sportif faaliyetlerin artırılması için ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak çalıştıklarını söyleyen ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Yaklaşık bin 700 öğrencimiz bu hafta içerisinde uzman ekipler tarafından yetenek taramasında gerekli testleri yapılacak. Öğrencilerimiz bu kontrolden sonra yeteneği doğrultusunda spor dalı belirlenecek. Bu öğrencimizin yerel ve bölgesel şampiyonalara katılımı sağlanarak bu spor dalında gelişimine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

