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  4. Genç yarışmacı Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Genç yarışmacı Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

06.10.2024 22:01
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 19 yaşındaki Ramazan Çulha başarılı performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşında Ramazan Çulha, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi ve 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

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1 Milyon TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusu çıktı.

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Şıklar arasında 'A- Hz. Havva', 'B- Hz Mikail', 'C- Habil' ve 'D- Kabil' yer aldı. Yarışmacı 'A- Havva' cevabını verdi ve yarışmadan elendi. Doğru cevap olan 'B- Hz. Mikail' cevabı sonrası yarışmacı yarışmadan elendi. Yarışmacı 50 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.

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