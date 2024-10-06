Genç yarışmacı Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşında Ramazan Çulha, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi ve 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

1 Milyon TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında 'A- Hz. Havva', 'B- Hz Mikail', 'C- Habil' ve 'D- Kabil' yer aldı. Yarışmacı 'A- Havva' cevabını verdi ve yarışmadan elendi. Doğru cevap olan 'B- Hz. Mikail' cevabı sonrası yarışmacı yarışmadan elendi. Yarışmacı 50 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.