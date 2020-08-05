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  4. Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Başakşehir’in ilgilendiği genç yetenek Eray Özbek, tatil süresince memleketi Yahyalı’da antrenmanlara devam ediyor.Genç yetenek Yahyalı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerinden aldığı özel izinle Yahyalı Stadı’nda Kurban Bayramı süresince kişisel idmanlarını devam etti.

Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

Beşiktaş ve Başakşehir’in ilgilendiği genç yetenek Eray Özbek, tatil süresince memleketi Yahyalı’da antrenmanlara devam ediyor.
Genç yetenek Yahyalı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerinden aldığı özel izinle Yahyalı Stadı’nda Kurban Bayramı süresince kişisel idmanlarını devam etti. Transferin gözdesi genç futbolcu yaptığı kişisel idmanlarda güç yüklemesi ve teknik idmanlara ağırlık verdi. Özbek, güç idmanından sonra şut çalışması yaptı.
Yeni sezona hazır bir şekilde girmek için kişisel idmanlarına hiç ara vermeyen Eray Özbek’in ismi Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlar ile anılıyor.

Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

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İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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