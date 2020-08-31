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Genç Yüksel’den Hayvan barınağı’na ziyaret

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Genç İş adamı A.

Genç İş adamı A. Kadir Yüksel Hayvan Barınağını ziyaret etti.
İş adamı ve Ziraat Mühendisi Abdülkadir Yüksel İslahiye’de sokak hayvanlarına hizmet veren Dilsiz Kullar Yaşam Merkezini ziyaret etti.
Hayvan Barınağını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İş adamı ve Ziraat mühendisi Yüksel, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için gerekli tüm destekleri sağlamaya ve onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Yüksel, "Ben Ankara’da ikamet eden bir iş adamıyım. Memleketim burasıdır. Ziraat mühendisiyim, burada çiftçilik ile uğraşmaktayım. Sokak dostlarımızın yaşam alanlında ziyaret etmek, onların yaşam koşullarını incelemek, onlarla zaman geçirmek ve onlara zaman ayırmak için buradayız. Yaşam merkezini daha nasıl güzelleştirebilir çabası ve gayreti içindeyiz. Maddi manevi tüm gücümüzü seferber etmiş durumduyayız. Ben pandemi döneminde şunu gördüm, sokak dostlarının birileri tarafından beslenmeli ve bakımları yapılmalıdır. Kış geceleri soğukta aç kalan sokak dostları ne şartlarda oluğunu düşünüp uykularımızın kaçması gerek" dedi.
"Aynı dünyayı paylaşıyoruz"
sokak hayvanlarıyla aynı dünyayı paylaştıklarını ifade eden Yüksel, "Biz sokak hayvanları ile aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ortak yaşam alanlarımız var. Bunlara sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşmamız gerekiyor. Dünya hepimizin. 81 İlde göreve başlayan soka dostları polisler göreve başladı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kanayan bir yaraya parmak basarak bu canlara eziyet işkence edenleri kontrol altına alındı. Bu canların öldürülmesi ve tecavüzlerin önüne geçileceği kanaatindeyim" diye konuştu.
İş adamı ve Ziraat Mühendisi Abdülkadir Yüksel, Dilsiz Kullar Yaşam Merkezinde bulunan sokak dostlarına Ekmek, Kuru mama ve Tavuk kırıntısından oluşan yiyecek ve mamalar getirdi.

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