YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor

Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor

31.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor

Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçmenin gururunu yaşıyor

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyor.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 kilometrelik bir geçiş yaptığını anlattı.

Parkurun oldukça zor ve yorucu olduğunu ifade eden Aysu, "Karaya çıkıp ülkemi temsil ettiğimde, tüm yorgunluğum geride kaldı. Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım tüm sporcu arkadaşlarım bu duyguları yaşar." dedi.

Türkoğlu, 29 Temmuz'da Manş Denizi geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirmişti. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da sürüklenen 2 tekne ekiplerce kurtarıldıBodrum'da sürüklenen 2 tekne ekiplerce kurtarıldı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandıKütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıBursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.