Genç yüzücüler, üç Türkiye rekoru kırdı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerin son gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Mert Ali Satır, 50 metre sırtüstü stilde 25.31 saniyelik derecesiyle 19+ Yaş Türkiye rekorunu kırma başarısını gösterdi. Fenerbahçeli Arda Akkoyun ise 100 metre kelebek stilde 54.89 saniyelik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü yüzücüsü Can Acar da 50 metre sırtüstü stilde 27.12 saniyelik derecesiyle 14 Yaş Türkiye rekorunu kırdı.