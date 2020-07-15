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Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken Dağı'nda "ay yıldız koreografisi" ile andı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken Dağı'nda "ay yıldız koreografisi" ile andı

Erzurum'da gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Palandöken Dağı'da "ay yıldız koreografisi" oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Palandöken Dağı'nda bir araya gelerek, 150 metrelik Türk bayrağıyla, tekbirler eşliğinde zirveye yürüdü.

Gençler, yürüyüşün bittiği alanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve okudukları hatimlerin duasını yaptı.

Gençlerden Bulut Alagaş ise yürüyüş sırasında sazıyla türkü söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Alpin Doğa Sporları Kulübü sporcuları da kent merkezinden Palandöken Dağı'nın yaklaşık 2700 rakımlı kısmına kadar bisikletle çıktı.

Zirveye yakın alanda bir araya gelen gönüllü gençler ve bisikletliler, burada bayrak ve bisiklet kullanarak "ay yıldız koreografisi" oluşturdu.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerini yad etmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, "Ülkemiz ve dünya virüs sıkıntısı içerisinde. Gençlerimiz de bu konuda duyarlı. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederek bu programı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Alpin Doğa Sporları Kulübü yöneticisi Melikşah Tekin de yaklaşık 25 kişiyle etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Tüm şehitlerimizi anma adına, yorucu ama bir o kadar da gurur verici bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Bugün yatağımızda yatmak yerine onları anmak istedik." ifadelerini kullandı.

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