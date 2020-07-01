Gençler 15 Temmuz’u fotoğraf ve video ile anlatacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla düzenlenen Kültür Sanat Yarışması başladı. Gençlerin kendi gözünden 15 Temmuz’u anlatacağı ödüllü video ve resim yarışmasına son başvuru 5 Temmuz Cuma günü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin ülkesini ve egemenliğini savunmak adına gösterdiği emsalsiz direnişin ölümsüzleştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma video ve resim dallarını kapsıyor. Yarışmada, video ve resim dallarının her birinde ilk üçe giren adaylara ödüller verilecek.

Yarışmacılar, 15 Temmuz temasıyla çekilen video veya çizilen resmin fotoğrafını isim, soyisim ve iletişim bilgilerini içeren bilgilerle birlikte 15temmuzyarisma@gsb.gov.tr adresine göndererek birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Bu anlamlı rekabette yerini almak isteyen yarışmacılar için bakanlıkça yapılan duyuruda şunlar belirtildi; “Başvuru yapılacak videonun süresinin 2 dakikayı aşmaması gerekmektedir. Başvuru yapılacak resim çalışmasının el çizimi olması gerekmektedir. Bilgisayar, program aracılığıyla hazırlanan çalışmalar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuruları değerlendirecek jüri, 15 Temmuz Gazilerimizden oluşmaktadır. Bu sebeple başvuru yapılacak çalışmalarda ve bu çalışmaların değerlendirilmesinde tek kriter ‘15 Temmuz Ruhu’na uygunluk olacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerinde bu günün ruhunu ve duygusunu yansıtması, teknik hususlardan önce gelecektir, bu sebeple yarışma sonuçlarına itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Yarışmaya dair tüm süreçlerin duyuruları Bakanlığımızın sosyal medya hesapları (@gencliksporbak) üzerinden yapılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışanların başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 25 megabayt’ı aşan gönderilerinizi ‘wetransfer, sıkıştırılmış dosya(rar) veya youtube linki aracılığıyla iletebilirsiniz” açıklaması yapıldı.



