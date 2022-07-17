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Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi

17.07.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular Macaristan'daki organizasyonun son gününde 4 madalya kazandı

Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı organizasyonun son gününde milli sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ise bronz madalyayı kazandı.

Erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda Halil İbrahim Özmen sıkletlerinde 5'inci oldu.

Müsabakalar sonunda Türkiye 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ile toplam 9 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

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