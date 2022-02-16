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Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te başladı

16.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 500 sporcu ile teknik ekip katıldığı şampiyona için açılış programı düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, programda yaptığı konuşmada, devletin gençlere spor yapmaları için her türlü imkanı ve fiziki ortamı sağladığını söyledi. Gürel, şampiyonaya katılan herkese başarılar diledi.

İlk gün programı ile devam eden şampiyona, 20 Şubat'ta final müsabakaları ile sona erecek.

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