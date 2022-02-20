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Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te sona erdi

20.02.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te sona erdi

Türkiye Boks Federasyonunca okul sporları kapsamında Karabük'te düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada, 13 kategoride dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sportif organizasyonların Karabük'ün tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "İyi ev sahipliği yaptığımıza inanıyoruz. Sporcuları da sağlıklı şekilde kavuşturmak üzere memleketlerine uğurluyoruz. Heyecanlı maçlar oldu." ifadelerini kullandı.

66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Özbek Türk, altın madalya aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Antrenmanlarda çok verimli çalıştığını anlatan Türk, "Hak ettiğimi, güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Daha önce 2 kez Türkiye şampiyonu olmuştum." diye konuştu.

80 kiloda Türkiye şampiyonu olan Murat Taş ise 4 rakibini eleyerek birinci olduğunu vurgulayarak, "Mutluyum, hedeflerim önce Avrupa sonra olimpiyat." diye konuştu.

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