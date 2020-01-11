YURTHABER
  4. Gençler doğadaki hayvanlar için yiyecek bıraktı

Gençler doğadaki hayvanlar için yiyecek bıraktı

MALATYA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Malatya’da ‘Doğadaki hayvanlara yiyecek bırakalım’’ etkinliği gerçekleştirildi.Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Beydağı yamaçlarına Anadolu Lisesi Öğrencileri ile birlikte hayvanlar için yiyecek bırakıldı.Etkinlikle ilgili bilgi veren Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz, özellikle kış aylarında doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirterek, bu amaçla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.Kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer yetkililere teşekkür eden Yavuz, “Birçok kentte özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve sokak hayvanlarının yiyecek bir şey bulamadıkları için açlığa bağlı donarak öldükleri duyuyoruz ve görüyoruz.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Malatya’da ‘Doğadaki hayvanlara yiyecek bırakalım’’ etkinliği gerçekleştirildi.
Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Beydağı yamaçlarına Anadolu Lisesi Öğrencileri ile birlikte hayvanlar için yiyecek bırakıldı.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz, özellikle kış aylarında doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirterek, bu amaçla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer yetkililere teşekkür eden Yavuz, “Birçok kentte özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve sokak hayvanlarının yiyecek bir şey bulamadıkları için açlığa bağlı donarak öldükleri duyuyoruz ve görüyoruz. Hayvanlar aç kalmasın ve hayvanlar ölmesin. Bizler vatandaşlar olarak hayvanlara bakmak ve onları beslemek zorundayız. Belediyeler yetersiz olabilir biz STK’lar olarak ve bireysel vatandaşlar olarak da hayvanlara yiyecek bırakalım” dedi.
Yavuz, vatandaşın da bu konuda duyarlı olmasını isteyerek “Çocuklarımıza hayvan sevgisi ve hayvanları koruma yönünde örnek olalım” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Malatya’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandıMalatya’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
‘Manşetlerle Malatya’ sergisi açıldı‘Manşetlerle Malatya’ sergisi açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Dörtyol Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya polisinden şok uygulama

Malatya polisinden şok uygulama

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Aksa Elektrik Fatura Ödeme Noktası Açtı

Aksa Elektrik Fatura Ödeme Noktası Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.