Gençler "en çok" dışarı çıkmak için 112'yi aradı

SAVAŞ GÜLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençler, Konya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok dışarıya çıkabilmek için aradı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentte oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinden yardım talep ediyor.

Belirlenen yaş gruplarına getirilen kısıtlamaların ardından Konya 112 Acil Çağrı Merkezini 77 bin 711 kişi aradı, bu taleplerden 74 bin 338'i yerine getirildi.

En fazla talep maaş çekme, gıda ihtiyacı ve dışarıya çıkma izni konularında yaşanırken, fatura ödeme, ilaç ihtiyacı ve sosyal yardım gibi konularda daha az talep geldi.

Özellikle 20 yaş altı gençlerin yoğun talepte bulunduğu dışarı çıkma izni için, 5 bin 361 kez acil çağrı merkezi arandı. Bu konu, kentte en çok talep gören üçüncü konu oldu.

Konya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İrfan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan genelgenin ardından, acil çağrı merkezi olarak, evden çıkması kısıtlanan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tüm altyapıyı hazırladıklarını söyledi.