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Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi

17.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi

Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen ve Konya'da gerçekleştirilen Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 25 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kılıç müsabakaları yapıldı.

Erkeklerde Furkan Muhammed Kalender birinci, Emirhan Çiftçi ikinci, Tunahan Çelebi ve Tolga Aslan üçüncü oldu.

Kızlarda ise birinciliği Nil Güngör, ikinciliği Rana Tuğçe Kaya, üçüncülüğü Maya Kerkeser ve Yağmur Erdağlı elde etti.

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