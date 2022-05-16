YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı

Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı

16.05.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

B kategorisinde düzenlenen organizasyona 70 şehirden yaklaşık 400 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan ve B kategorisinde düzenlenen organizasyona, 70 şehirden yaklaşık 400 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye girmeye çalışan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, basın mensuplarına, birçok branştaki spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Karabük'ün spor şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Güven, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu yıl yaklaşık 8 bine yakın sporcu, antrenör ve idareciyi ilimizde misafir ettik. Karabük olarak konaklama altyapımız, spor tesislerimiz ve organizasyon kabiliyetimiz açısından birçok etkinliği yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra yapılacak ulusal ve uluslararası birçok organizasyona talip olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da salgın sürecinde öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden biraz geri kaldığını ifade etti.

Karabük olarak öğrencilere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Akbaş, "En çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden bir tanesi çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri. İlimizde bu faaliyetlerin yapılmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayata hazırlanmasında sporun önemli bir işlev olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama:Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama:
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:24
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:08
Yatsı
21:48
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.