Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile düzenlenen “Gençler Yönetiyor’ proje yarışması sonuçlandı. Yaşadıkları şehre fikirleri ile katkı sağlamak isteyen gençlere fırsat sunan ve pandemi nedeni ile ertelenen yarışmanın kazananları belli oldu. Gençlerin, Kırıkkale’de görmek istedikleri projelerini sundukları yarışma sonucunda birincilik ödülü ‘Akıllı Kent Park Sistemi’ projesi ile Bilal Tekiner’in, ikincilik ödülü ‘Kırıkkale Okuyor’ projesi ile Merve Yıldırım’ın, üçüncülük ödülü ise ‘Ekolojik Kreş’ projesi ile Ahmet Mustafa Şenses’in oldu. Şehir adına önemli kararlar alınırken gençlerin de fikirlerinden faydalanmak isteyen Kırıkkale Belediyesi düzenlediği yarışma ile de genç fikirlere fırsat sunmuş oldu. Hem gençler hem şehir kazandı “Gençler Yarışıyor Proje Yarışması” ile gençlerin hem kazanmalarını hem de şehirlerine katkı sağlamalarını amaçlayan Kırıkkale Belediyesi ayrıca gençlerin yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerini de sunmalarına fırsat sağlamış oldu. Proje yarışmasında birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verildi. Gençler ödüllerini Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan teslim aldı.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

Dereceye giren gençler ile sohbet eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı birçok gençten çok güzel projeler aldıklarını belirterek komisyonun puanlama yaparken zorlandığını belirtti. Başkan Saygılı, bu projelerin birileri tarafından bilinmesinin çok güzel sinerji ile uygulanabileceğini düşündüklerini belirterek “Bu yüzden yarışma açtık. Gençlerimizi de işin içine katılmasını istedik. Komisyonumuzda derecelendirme yaparken oldukça zorlandı. Yolunuz açık olsun, hiçbir zaman durmayın, sürekli üretin, ürettiğiniz zaman içerisinde hem kendiniz mutlu olursunuz, hem çevreniz, hem ülkenize katkı sağlamış olursunuz. Sürekli üretin, sürekli bir şeyler çıkarın, hepsi olacak diye bir kaide yok. Sağa sola gönderdim olmadı demeyin, bu sizi kırmasın. Yine devam edin, muhakkak daha güzel projeler işler çıkartacağınıza inanıyorum. Büyük düşünce adamları, bilim adamları hep hayal ederek başlamışlardır. Önce hayal edeceksiniz, hayal ettikten sonra ortaya bir şeyler çıkar, hayal edin olmayan şeyleri ortaya çıkarın. Bu gün insansız hava araçlarını bizler yaptık, dünyada ki 3 ülkeden birisiyiz. Daha iyisini sizlerle yapacağız. Sizlere gençlerimize çok güveniyorum” dedi.

