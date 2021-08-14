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Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: "Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum"

14.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: "Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum"

TFF 1. Lig'in ilk hafta açılış maçında ağırladığı Eyüpspor'a 4-2 yenilen Gençlerbirliği'nde kulüp asbaşkanı Muammer Akyüz, ilerleyen dönemde çok daha iyi duruma geleceklerine inandığını söyledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Muammer Akyüz, "Mazeret olarak görülmeden bazı gerçeklerin anlatılması gerekmektedir. Kongreden sonra neredeyse tüm oyuncularını kaybetmek zorunda kalan bir yönetim olarak, bir yandan maddi sıkıntıları aşmaya çalışırken, diğer yandan bütçe zorluklarına rağmen bir ay gibi kısa zamanda neredeyse yeniden takım kurduk." dedi.

Kısa sürede ve kısıtlı imkanlarla kurulan yeni kadronun tam bir takım olabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akyüz, "Tüm bunlara karşın Eyüpspor maçında takımımızın ortaya koyduğu oyunu ben şahsen beğendim ve umutlandım. Yapılan yeni transferlerin kalitesi ve ileride takıma sağlayacağı katkının çok fazla olacağına inanıyorum. Sakatlıkları bulunan ve başka nedenlerle ilk maçlarda oynayamayan futbolcularımızın da kadroya girmesiyle, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaf bir yönetim olarak herkesin görüş ve yorumlarına saygı duyacaklarını vurgulayan Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak yeni kurulan bir takım hakkında olumlu veya olumsuz yorum yapılabilmesi için en az 4-5 maç beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerbirliği taraftarlarının bu bilinç ve olgunluğa sahip olduğuna inanıyorum. Bu takım, tüm eksikleri giderildikten sonra kazansın veya kaybetsin futbolseverlere seyir zevki yüksek bir oyun izletecektir. Takımımız yenilmesine rağmen, özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan mücadeleden dolayı teknik kadroyu ve futbolcularımızı kutluyorum."

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