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  4. Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

05.08.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Büyükekşi ve Çankırı, yeni görevlerinden dolayı birbirlerine başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette Büyükekşi, Çankırı'ya A Milli Takım forması takdim etti.

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