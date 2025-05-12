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Gençlerbirliği camiası, İlhan Cavcav’ın mezarını ziyaret etti

Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği Kulübü’nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları İlhan Cavcav’ın mezarını ziyaret etti.

Gençlerbirliği camiası, İlhan Cavcav’ın mezarını ziyaret etti
Emre Şen

Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği Kulübü’nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayla birlikte Onursal Başkan İlhan Cavcav’ın mezarını ziyaret etti.

Kulüp başkanı Osman Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton ve taraftarlardan oluşan grup Cavcav’ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Kazanılan kupa Cavcav’ın mezarı başına koyuldu.

Cavcav’ın mezarının başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İlhan Cavcav Gençlerbirliği
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