Galatasaray bombayı patlatıyor! Dursun Özbek transferi bitirdi

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına beklenen takviyeyi yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.

DURSUN ÖZBEK ÇOK İSTEDİ: 30 MİLYON EURO BONSERVİS

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; özellikle Başkan Dursun Özbek'in takımda görmeyi çok istediği Batrakov transferi için Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yürütülen pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray'ın bu transfer için Rus kulübüne 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME VE 1 MİLYON EURO BONUS

Sarı-kırmızılı yönetimin yetenekli futbolcuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Anlaşma şartlarına göre Batrakov, Galatasaray'dan her sezon için net 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Sözleşmede ayrıca performans şartlarına bağlı olarak 1 milyon Euro'ya varan bonus maddelerinin de yer aldığı kaydedildi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Hücum hattına yaratıcılık katması beklenen 21 yaşındaki Rus oyuncunun işlemlerinin hızla tamamlanması planlanıyor. Aleksey Batrakov'un, Galatasaray'ın 21 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.