Gençlerbirliği'nden Fenerbahçeli bir çocuğun formasının çıkarılmasına ilişkin açıklama

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü, 103 yıllık mazisiyle, yetiştirdiği 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir. Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür. Oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.

Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz.

Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.