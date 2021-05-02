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Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Gedson Fernandes ve kırmızı kart tartışması

02.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 39. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Gedson Fernandes'in sarı kart gördüğü bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Gedson Fernandes ve kırmızı kart tartışması

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray’ı konuk etti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında kendi yarı sahasından hızlı çıkmaya çalışan Gençlerbirliği’nde Daniel Candeias topla ilerlemeye çalışırken Gedson Fernandes’in ayak bileğine yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Portekizli futbolcunun sert faulü sonrasında acı içinde yerde kalan Candeias, tedavisinin ardından oyuna devam edebildi ancak, yere düşerken omzundan da sakatlanınca kısa süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Giovanni Sio’ya bıraktı.

Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgiye göre, Candeias ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fernandes’in faulünü sarı kartla cezalandıran hakem Halis Özkahya’nın bu kararı ise, tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği belirtilirken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel de benzer bir yorumda bulundu.

Öte yandan Galatasaray pozisyondan kısa bir süre sonra Halil Dervişoğlu’nun müthiş golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
net kırmızı
Halis özkahya niyetin hiç halis değil
Acık net kırmızı kart

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