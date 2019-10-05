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Gençlerbirliği - Galatasaray maçını karıştıran iki pozisyon! Kırmızı kart ve penaltı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği - Galatasaray maçına tartışmalı pozisyonlar damgasını vurdu. 30. dakikada Mariano'nun müdahalesi ve 90. dakikada Belhanda'nın penaltı pozisyonu karşılaşmanın önüne geçti.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçını karıştıran iki pozisyon! Kırmızı kart ve penaltı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Önce mücadelenin 30. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mariano, ikili mücadeleye girdiği Ayite'nin sırtına bir müdahalede bulundu ve maçın hakemi Halil Umut Meler, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi.

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DENİZ ÇOBAN: KART KIRMIZI OLMALIYDI
Pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini belirten eski hakem Deniz Çoban, "Sarı kart göstermemiş olsa "Görmedi!" diyeceğim... Görmüş ama sarı kart gösteriyor" yorumunu yaptı.

ERMAN TOROĞLU: KIRMIZI KARTA BİR ŞEY DİYEMEZSİN
Erman Toroğlu ise, "Gençlerbirliği oyuncusu hareket yaptı. Mariano da vurdu. Gençlerbirliği oyuncusu sarı ama Mariano'ya sarı. Kırmızıya da kimse bir şey diyemez. Darbe yiyince tepki gösterdi. Nasıl vurursun abi adamın sırtına? Kırmızı olsa da bir şey diyemezsin etki-tepki meselesi" değerlendirmesinde bulundu.

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BELHANDA PENALTI BEKLEDİ

  1. dakikada ise Galatasaray'da Younes Belhanda, Sessegnon'la girdiği mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR'dan uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

RIDVAN DİLMEN: BENCE PENALTI
Yorumcu Rıdvan Dilmen, maç sonu değerlendirmesinde "90 artıdaki Belhanda'nın pozisyonu bence penaltı. Temiz maç yönetiyordu ama hata yaptı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Galatasaray belhanda Mariano Ayite

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