Gençlerbirliği: Gedson kırmızı görmeliydi

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından kırmızı-siyahlı futbolcular Sefa Yılmaz ve Piris açıklamalarda bulundu.

SEFA YILMAZ: 3 FİNALİMİZ VAR

3 final maçları olduğunu söyleyen Sefa, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Puan ve puanlar istiyorduk ama kötü bir mağlubiyet oldu. Bu maçı hızlıca unutacağız. 3 final maçımız var. Hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah kazanır, ligde kazanırız." şeklinde konuştu.

PIRIS: ARKADAŞIMIZA YAPILAN, KIRMIZI KARTTI

Galatasaray'da Gedson'un kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getiren Piris, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

Galatasaray'ın zaaflarından faydalanamadıklarını vurgulayan Piris, "Galatasaray'ın zaaflarını biliyorduk. Yeterince faydalanamadık. Kompakt durdular. Bu nedenle istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.

