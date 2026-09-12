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Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanına oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı 1

Çabukluk ve reaksiyona yönelik eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda, daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasına geçildi.

Haftanın son antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı 2

Kasımpaşa maçı öncesinde Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile tedavi süreci tamamlanan ve takımdan ayrı çalışan Kevin Rodrigues’in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kasımpaşa
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