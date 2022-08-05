Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı'dan altyapı akademisine ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı Talip Çankırı, akademiyi ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette oyuncularla sohbet eden Çankırı, Gençlerbirliği'nin 100 yıllık büyük bir geçmişi bulunduğunu, çatıları altındaki her oyuncunun da kendileri için değerli olduğunu söyledi.
Yeni sezonda akademiden beklentisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Çankırı, "Gençlerbirliği olarak yıllarca Türkiye'nin futbolcu yetiştiren fabrikası olduk. Karakterli, düzgün, Gençlerbirliği kültürünü almış iyi futbolcuları Türk futboluna kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Hepinize yeni sezon için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çankırı'ya altyapı ziyaretinde başkanvekili Arif Ölmez, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Kenan Memiş ve Murat Aksoy ile medya ve basından sorumlu yönetim kurulu üyesi Savaş Çolakoğlu eşlik etti.
- Erasmuslu öğrencilerden destek ziyareti
Erasmus programıyla Türkiye'de bulunan 6 farklı ülkeden 45 genç, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.
Öğrenciler, kulüp genel müdürü Ergun Maraşlı ile tesisi gezdi. Maraşlı, gençlere kulüp hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten memnun kalan gençler, yeni sezon için başarı dileklerinde bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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