YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği Kulübünün ilk kadın yöneticisi Esra Özel'den veda mesajı:

Gençlerbirliği Kulübünün ilk kadın yöneticisi Esra Özel'den veda mesajı:

03.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Görevimi, son olağanüstü kongre ile bırakmış bulunuyorum. Bu veda aslında, 'Niyazi Akdaş ile geldim, onunla giderim' sözümün bir taahhüdü oldu"

Gençlerbirliği Kulübünde bir önceki yönetim kurulunda yer alan Esra Özel, bir veda mesajı yayımladı.

Esra Özel, yaptığı yazılı açıklamada, eski başkan Niyazi Akdaş'ın verdiği sorumlulukla yönetimde yer aldığını söyledi.

Kulüpte kamu ilişkileri, projeler ve kurumsallaşmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatan Özel, "Görevimi, son olağanüstü kongre ile bırakmış bulunuyorum. Bu veda aslında, 'Niyazi Akdaş ile geldim, onunla giderim' sözümün bir taahhüdü oldu. Ülke futbol tarihimizde ön sıralarda yer alan Ankara takımları içinde ilk kadın yöneticilerden biri olma gururunu yaşatan ve kendisini rahmetli babamın yerine koyduğum Niyazi Akdaş’a sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başta Niyazi Akdaş olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özel, "100. yılımız olan 2023'e de '100. yılda 100 proje' gibi iddialı bir sloganla lige başlayacak; belki de uluslararası arenada dahi ses getirecek çalışmalara imza atacaktık. Çoğunun görüşmeleri ve altyapısı tamamlanmıştı ve kıymetli başkanımızın yapacağı basına tanıtım ile sizlerle paylaşılacaktı. Fakat mali sıkıntılar her şeyin önüne geçti ve 14 aylık yönetim sürecinde çok yavaş adımlar atmamıza sebep oldu. Projelerimizi ete kemiğe büründüremeden kulüple vedalaştık. Şimdi ise yeni yönetimin, hepimizin hayalleri gerçek olsun diye, mali sıkıntıları hızla çözüp, Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere taşıyacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 6 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken, 31 Temmuz'daki kongrede yeni başkan Talip Çankırı olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusuCHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu
GÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandıGÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandıSamsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği futbol

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:08
Yatsı
21:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.