Gençlerbirliği Kulübünün ilk kadın yöneticisi Esra Özel'den veda mesajı:

Gençlerbirliği Kulübünde bir önceki yönetim kurulunda yer alan Esra Özel, bir veda mesajı yayımladı.

Esra Özel, yaptığı yazılı açıklamada, eski başkan Niyazi Akdaş'ın verdiği sorumlulukla yönetimde yer aldığını söyledi.

Kulüpte kamu ilişkileri, projeler ve kurumsallaşmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatan Özel, "Görevimi, son olağanüstü kongre ile bırakmış bulunuyorum. Bu veda aslında, 'Niyazi Akdaş ile geldim, onunla giderim' sözümün bir taahhüdü oldu. Ülke futbol tarihimizde ön sıralarda yer alan Ankara takımları içinde ilk kadın yöneticilerden biri olma gururunu yaşatan ve kendisini rahmetli babamın yerine koyduğum Niyazi Akdaş’a sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başta Niyazi Akdaş olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özel, "100. yılımız olan 2023'e de '100. yılda 100 proje' gibi iddialı bir sloganla lige başlayacak; belki de uluslararası arenada dahi ses getirecek çalışmalara imza atacaktık. Çoğunun görüşmeleri ve altyapısı tamamlanmıştı ve kıymetli başkanımızın yapacağı basına tanıtım ile sizlerle paylaşılacaktı. Fakat mali sıkıntılar her şeyin önüne geçti ve 14 aylık yönetim sürecinde çok yavaş adımlar atmamıza sebep oldu. Projelerimizi ete kemiğe büründüremeden kulüple vedalaştık. Şimdi ise yeni yönetimin, hepimizin hayalleri gerçek olsun diye, mali sıkıntıları hızla çözüp, Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere taşıyacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 6 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken, 31 Temmuz'daki kongrede yeni başkan Talip Çankırı olmuştu.

