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Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 01.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu. (İHA)

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Gençlerbirliği Mats Seuntjens

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