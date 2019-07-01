Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu. (İHA)

