Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez, yarın Altay karşısında yeni döneminin ilk maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlı takımın sezonun 25. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Gençlerbirliği Kulübü yönetimi 24. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Afjet Afyonspor maçının ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdı.
SÖZERİ GİTTİ ÜZÜLMEZ GELDİ
Lider Abalı Denizlispor'un ardından 48 puanla ikinci basamakta yer alan başkent ekibi, Sözeri'den sonra takımın başına teknik direktör İbrahim Üzülmez'i getirdi. İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlılarda daha önce Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda görev aldı.
Onursal başkan merhum İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni sezonunun ilk yarısını 13 puanla tamamladığı dönemde Üzülmez'e emanet etti. Başkent ekibi Üzülmez yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek sezonu 45 puanla 10. sırada tamamladı.
İlhan Cavcav'dan sonra Gençlerbirliği Kulübünün başkanı olan oğlu Murat Cavcav da Üzülmez ile çalışmayı tercih etti. Duayen başkan Cavcav'ın kümede tutsun diye takımın başına getirdiği Üzülmez, bu kez şampiyonluk hedefiyle başkent ekibinde görev alacak.
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