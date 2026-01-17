SPOR

Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak yeniden başkan seçildi

Gençlerbirliği’nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Arda Çakmak yeniden başkan seçildi.

Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak yeniden başkan seçildi
Berker İşleyen

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısında Mithat Akar ve Çağrı Çetin’in adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Arda Çakmak, 601 oyun 578’ini alarak yeniden başkan seçildi.

"HER ZAMAN ŞEFFAF, AÇIK VE HESAP VEREBİLİR BİR YÖNETİM OLARAK BİZ BURADAYIZ"
Seçim sonucun açıklanmasının ardından konuşan Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin geleceği için yönetim olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bugün yapmış olduğumuz genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerbirliği’ni daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün gayreti göstereceğiz. Her zaman şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim olarak biz buradayız. Bundan sonra da bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

