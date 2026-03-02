Luciano Spalletti'den Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Galatasaray maçı için itiraf!

Juventus, Serie A'da Roma ile oynadığı zorlu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Luciano Spalletti, hem maçı hem de sezon hedeflerini değerlendirdi.

Dördüncü sırayı hedeflediklerini vurgulayan 66 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Ben dördüncü sıra için, bu pozisyon için yaşıyorum." dedi.

SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

3-1'lik üstünlüğü koruyamayıp maçı 3-3 bitirmeleriyle ilgili sert bir öz eleştiriden kaçınmayan Spalletti, mücadele ruhunu ön plana çıkardı: "Sadece futbolda değil, hayatta da her zaman kendine güvenmelisin." diyen teknik direktör, "Bize çok fazla yük bindirildiği ve şanssız olduğumuz bir an vardı. Takımım bazı önemli şeyler gösterdi ve oyunumuzun geliştiğini görüyorum. Sezonun sonuna doğru harika bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra takımın içinde bulunduğu zorlu sürece de değinen Spalletti, "Takımın ilk yarıda karşılaştığı durumlara bakarsanız, 1-0'lık sonuçtan memnun değilim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden bizim yaptığımız gibi, yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı ile ayrıldığınızda, Roma'nın attığı gollerden sonra işleri tekrar rayına oturtmak zor bir iştir ama oyuncular kendilerine inandılar ve sonuç böyle oldu." dedi.

Taraftar desteğinin önemine de dikkat çeken Spalletti, "Taraftarlar şu anda bize gerçekten yardımcı oluyor. Onlar yanımızda olduğunda her şey daha az stresli hale geliyor." diye konuştu.