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Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmakla yollar ayrıldı

09.03.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmakla yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibi Twitter adresinden resmi açıklamayı spor kamuoyu ile paylaştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MEHMET ALTIPARMAK

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği
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