Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmakla yollar ayrıldı

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibi Twitter adresinden resmi açıklamayı spor kamuoyu ile paylaştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.

